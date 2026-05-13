خام البصرة يسجل تراجعاً لافتاً وسط تقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية

تراجع خاما البصرة الثقيل والمتوسط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية والعقود الآجلة لخامَي برنت وغرب تكساس، وسط استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.

وسجل خام البصرة الثقيل 107.97 دولارات للبرميل، منخفضاً بمقدار 8.02 دولارات وبنسبة 6.91%، فيما بلغ خام البصرة المتوسط 110.07 دولارات للبرميل بتراجع مماثل بلغ 8.02 دولارات أو ما يعادل 6.79%.

وعالمياً، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.22 دولار، أو ما يعادل 1.1%، لتصل إلى 106.55 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.16 دولار، أو بنسبة 1.1%، ليسجل 101.02 دولار للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود استمرت ثلاثة أيام، وسط ترقب المستثمرين لتطورات وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، بالتزامن مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.