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خام البصرة يسجل ارتفاعاً طفيفاً بما يقارب 50 سنتاً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-12T09:09:17+0000
خام البصرة يسجل ارتفاعاً طفيفاً بما يقارب 50 سنتاً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الخميس، بما يقارب من 50 سنتاً بعد ان سجل خسارة أمس الاربعاء بأكثر من 7 دولارات.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 49 سنتاً وبنسبة تغيير بلغت 0.53% ليصل الى 92.94 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفعت جميع اسعار خامات منظمة اوبك باستثناء خام مربان الاماراتي حيث سجل 105.75 دولارات بانخفاض 0.31 دولاراً، فيما سجل خام العربي السعودي 104.22 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 0.48 سنتاً، وبلغ مزيج سهران الجزائري 110.01 دولارات بارتفاع بلغ 3.78 دولارات، وبلغ مزيج ايران الثقيل 106.69 دولارات بارتفاع بلغ 3.35 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري 109.90 دولارات، بارتفاع بلغ 3.78 دولارات، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 107.36 دولارات بارتفاع 3.39 دولارات.

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت خلال يوم امس الاربعاء بعد تلويح الاتحاد الاوربي بقرب حظر النفط الروسي.

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