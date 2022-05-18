خام البصرة يسجل ارتفاعاً بأكثر من 5 دولارات

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الاربعاء، بأكثر من 5 دولارات ليتجاوز حاجز 100 دولار أمريكي.

وبلغ سعر برميل خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 5.64 دولارات، وبنسبة تغيير بلغت 5.73% ليصل الى 104.06 دولارات للبرميل الواحد.

وارتفعت أيضاً جميع اسعار خامات منظمة اوبك باستثناء مزيج ايران الثقيل الذي سجل 11.15 دولاراً بانخفاض 0.15 سنتاً، فيما سجل خام مربان الاماراتي 113.24 دولاراً بارتفاع بلغ 3.73 دولارات، فيما سجل خام العربي السعودي 112.06 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 3.76 دولارات، وبلغ مزيج سهران الجزائري 118.63 دولاراً بارتفاع بلغ 3.28 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري 118.12 دولاراً بارتفاع بلغ 2.94 دولاران، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 115.60 دولاراً بارتفاع 3.12 دولارات.

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت اليوم الاربعاء بعد تلويح الاتحاد الاوربي بقرب حظر النفط الروسي، وتخفيف الصين تدريجيًا بعض إجراءاتها الصارمة لاحتواء فيروس كورونا.