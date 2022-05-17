خام البصرة يسجل ارتفاعا بمقدار دولارين

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الثلاثاء، بما يقارب من 2 دولارا بعد ان ارتفعت اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.99 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.06% ليصل الى 98.42 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع أسعار خامات منظمة أوبك حيث سجل خام مربان الاماراتي 109.51 بارتفاع 4.06 دولارات، فيما سجل خام العربي السعودي 108.30 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 0.40 دولار، وبلغ مزيج سهران الجزائري 115.18 دولارا بارتفاع بلغ 1.49 دولار، وبلغ مزيج ايران الثقيل 111.25 دولارا بارتفاع بلغ 1.37 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 115.18 دولارا بارتفاع بلغ 1.49 دولار، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 112.48 بارتفاع 3.01 دولارات".

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت خلال يوم امس الاربعاء بعد تلويح الاتحاد الاوربي بقرب حظر النفط الروسي.