خام البصرة يسجل ارتفاعاً بعد خسارته لاسبوعين

شفق نيوز/ حقق خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية بعد ارتفاع ملحوظ في آخر جلسة من الأسبوع المنتهي يوم أمس الجمعة.

وأغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع قدره 1.34 دولاراً، ليصل إلى 65.31 دولاراً، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 3.62 دولارًا، أي ما يعادل 5.87%.

من جهته، سجل خام البصرة المتوسط أيضاً ارتفاعاً بمقدار 1.34 دولاراً ليصل إلى 68.46 دولاراً، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 3.44 دولاراً أو ما يعادل 6.29%.

وجاءت مكاسب أسواق النفط مدعومة بتزايد الآمال في التوصل إلى إتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن الإمدادات بعد فرض واشنطن مزيدًا من العقوبات على صادرات النفط الإيراني.