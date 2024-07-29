خام البصرة يرتفع 9 سنتات مع زيادة أسعار النفط العالمية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 9 سنتات ليصل إلى 77.46 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 9 سنتات ليصل الى 80.35 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي لتقلص خسائر الأسبوع الماضي، بفعل مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان المحتلة، والذي ألقت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤوليته على جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.