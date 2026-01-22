خام البصرة يرتفع 30 سنتاً للبرميل

شفق نيوز– بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الخميس، مع صعود أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 30 سنتاً بما يعادل 0.51% ليصل إلى 59.65 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 30 سنتاً بما يعادل 0.49% ليصل إلى 62.10 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية على أوروبا، مما قلل خطر نشوب حرب تجارية بين أميركا وأوروبا.

وارتفع خام برنت ليصل إلى 65.34 دولاراً، في حين ارتفع الخام الأميركي إلى 60.76 دولاراً.