سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خام البصرة يرتفع ويقفز فوق 111 دولاراً للبرميل الواحد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-07T09:05:26+0000
خام البصرة يرتفع ويقفز فوق 111 دولاراً للبرميل الواحد

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الثلاثاء، إلى أكثر من 4 دولارات، ليصل الى 111.44 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 4.02 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 3.74% ليصل الى 111.44 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام جيراسول الانغولي 122.24 دولارا بارتفاع بلغ 1.91 دولار، فيما بلغ خام مربان الإماراتي 118.86 دولارا بارتفاع 3.42 دولارات، وبلغ الخام العربي السعودي 118.53 دولارا بارتفاع بلغ 4.49 دولارات، وسجل مزيج ايران الثقيل الذي 115.73 دولارا بارتفاع 1.83 دولار، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 125.12 دولارا بارتفاع بلغ 1.46 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 125.30 دولارا بارتفاع بلغ 1.12 دولار".

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع شح المعروض ورفع الصين الحظر على مدينة شنغهاي بعد تفشي فيروس كورونا فيها.

related

سعر خام البصرة الثقيل يقفز فوق 100 دولار للبرميل

Date: 2022-04-28 08:14:38
سعر خام البصرة الثقيل يقفز فوق 100 دولار للبرميل

أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع فوق 104 دولارات

Date: 2022-03-22 09:14:48
أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع فوق 104 دولارات

أسعار خام البصرة الثقيل تقفز إلى أكثر من 7 دولارات

Date: 2022-04-06 08:25:50
أسعار خام البصرة الثقيل تقفز إلى أكثر من 7 دولارات

ما زال فوق 100 دولار.. خام البصرة الثقيل يغلق على انخفاض

Date: 2022-03-12 10:17:06
ما زال فوق 100 دولار.. خام البصرة الثقيل يغلق على انخفاض

خام البصرة يرتفع ويسجل أكثر من 103 دولارات

Date: 2022-05-24 06:29:14
خام البصرة يرتفع ويسجل أكثر من 103 دولارات

نفط البصرة يقفز ويسجل أعلى الأسعار في أوبك

Date: 2021-11-24 08:58:10
نفط البصرة يقفز ويسجل أعلى الأسعار في أوبك

أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع مع شح المعروض عالمياً

Date: 2022-03-31 09:10:33
أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع مع شح المعروض عالمياً

ارتفاع سعر أوبك إلى قرابة 73 دولاراً

Date: 2021-06-22 09:00:19
ارتفاع سعر أوبك إلى قرابة 73 دولاراً