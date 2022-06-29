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خام البصرة يرتفع ويسجل أكثر من 106 دولارات للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-29T11:12:40+0000
خام البصرة يرتفع ويسجل أكثر من 106 دولارات للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الأربعاء، بأكثر من 3 دولارات ليسجل أكثر من 106 دولارات للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.83 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 3.73% ليصل إلى 106.39 دولارات للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع اسعار خامات منظمة أوبك حيث سجل مزيج ايران الثقيل 109.13 دولارات بارتفاع بلغ 2.80 دولاران، فيما بلغ سعر خام جيراسول الانغولي 119.22 دولارا، بارتفاع بلغ 1.84 دولار، فيما بلغ خام مربان الإماراتي  119.13 دولارا، بارتفاع 2.80 دولاران، وبلغ الخام العربي السعودي 115.60 دولارا بارتفاع بلغ 3.94 دولارات، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 120.08 دولارا بارتفاع بلغ 2.35 دولاران، وبلغ خام بوني النيجيري 120.53 دولارا بارتفاع بلغ 2.01 دولارا".

وارتفعت اسعار النفط خلال الايام الثلاثة الماضية مع محدودية انتاج النفط الخام العالمي واستمرار الحرب في اوكرانيا والحظر المفروض على النفط الروسي ثاني اكبر منتج للنفط في العالم.

 

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