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خام البصرة يرتفع لأكثر من 5%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-24T08:38:39+0000
خام البصرة يرتفع لأكثر من 5%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة أكثر من 5% يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الخامات النفطية العالمية.

وارتفع خام البصرة 3.64 دولارا وبنسبة تغيير بلغ 5.5% ليصل الى 69.87 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 0.11 او ما يعادل 0.18% ليصل الى 61.25 دولارا.

وكان البصرة الخفيف قد سجل أعلى الأسعار مقارنة بأسعار بقية الاعضاء في منظمة أوبك حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 67.68 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 63.51 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 66.55 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 67.42 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 67.25 دولاراً، وجيراسول الانغولي 67.12 دولاراً.

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