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خام البصرة يرتفع إلى أكثر من دولارين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-28T05:58:23+0000
خام البصرة يرتفع إلى أكثر من دولارين

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الثلاثاء، إلى أكثر من دولارين ليحافظ على السعر فوق 100 دولار للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.02 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.01% ليصل الى 102.56 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع اسعار خامات منظمة أوبك باستثناء مزيج ايران الثقيل الذي بلغ 108.73 دولارات بانخفاض 13 سنتا، فيما بلغ سعر خام جيراسول الانغولي 117.38 دولارا بارتفاع بلغ 0.37 دولار، فيما بلغ خام مربان الإماراتي 116.33 دولاراً بارتفاع 3.69 دولارات، وبلغ الخام العربي السعودي 111.66 دولارا بارتفاع بلغ 2.22 دولار، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 117.73 دولارا بارتفاع بلغ 0.48 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 118.15 دولارا بارتفاع بلغ 0.52 دولار".

وارتفعت اسعار النفط مع محدودية انتاج النفط الخام العالمي واستمرار الحرب في اوكرانيا والحظر المفروض على النفط الروسي ثاني اكبر منتج للنفط في العالم.

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