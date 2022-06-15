خام البصرة يرتفع قرب 113 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الأربعاء، ليصل إلى أكثر من 112 دولاراً للبرميل.

وبلغ سعر الخام المصدر لآسيا 3.20 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 2.92% ليصل إلى 112.81 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام جيراسول الأنغولي 127.79 دولارا بارتفاع بلغ 3.74 دولارات فيما بلغ خام مربان الإماراتي 122.34 بارتفاع 3.38 دولارات وبلغ الخام العربي السعودي 121.64 بارتفاع بلغ 3.38 دولارات، وسجل مزيج ايران الثقيل الذي 118.84 بارتفاع 3.23 دولارات، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 129.87 دولاراً بارتفاع بلغ 3.77 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري 129.93 دولاراً بارتفاع بلغ 3.66 دولارات.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع شح المعروض وزيادة الطلب على النفط الخام من الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.