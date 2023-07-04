خام البصرة يرتفع سنتاً واحداً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة يوم الثلاثاء، سنتا واحدا مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والخفيف سنتا واحدا ليصل الثقيل الى 72.03 دولارا، فيما بلغت أسعار خام البصرة المتوسط 75.18 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اعلان السعودية استمرار خفضها لإنتاج النفط لشهر اب ايضا بمقدار مليون برميل تبعتها روسيا بخفض مقداره 500 ألف برميل.

وتتأثر أسعار البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي وخام دبي وعمان، ويباع الخام العراقي لأسيا وفقا لأسعار دبي وعمان ويباع لاوربا وفقا لأسعار برنت ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي.