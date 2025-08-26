خام البصرة يرتفع رغم تراجع النفط بالأسواق العالمية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط ، يوم الثلاثاء، بالرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 27 سنتا بما يعادل 0.41%‎‎ ليصل الى 66.63 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 27 سنتا بما يعادل 0.39% ‎ليصل 70.18 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط بعد ارتفاعها بنحو 2% في الجلسة السابقة وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لتطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتأثيره المحتمل على إمدادات الوقود من المنطقة.

وبلغ سعر خام برنت 68.64 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 64.64 دولاراً. .