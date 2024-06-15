خام البصرة يرتفع بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ سجل خام البصرة مكاسب خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 2‎%‎، مع تسجيل النفط العالمي مكاسب أسبوعية أيضاً في أكثر من شهرين.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 17 سنتاً ليصل الى 79.98 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.10 دولار، بما يعادل 2.70%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 17 سنتاً ليصل الى 82.83 دولاراً، وسجل ايضا مكاسب أسبوعية بلغت 2 دولار او ما يعادل 2.47% .

وسجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) أفضل مكاسب أسبوعية لهما في أكثر من شهرين بعد توقعات قوية للطلب على الخام والوقود.

وسجل خام البرنت مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7%، فيما سجل خام غرب تكساس مكاسب أسبوعية بنسبة 3.8%.