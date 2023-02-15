خام البصرة يخالف الأسواق العالمية ويسجل ارتفاعاً أكثر من 1%

2023-02-15T09:26:55.000000Z

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 1% ليخالف بذلك أسعار النفط العالمية التي انخفضت ليومين متتالين.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 80 سنتا بما يعادل 0.98% ليصل الى 82.34 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 80 سنتا او ما يعادل 1.06% ليصل الى 76.59 دولارا.

وشهدت اسعار النفط العالمية انخفاضا اليوم الاربعاء مع ارتفاع مخزونات الخام الامريكي، بعد تحقيقها مكاسب كبيرة خلال الاسبوع الماضي.

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