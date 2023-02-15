خام البصرة يخالف الأسواق العالمية ويسجل ارتفاعاً أكثر من 1%
2023-02-15T09:26:55.000000Z
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 1% ليخالف بذلك أسعار النفط العالمية التي انخفضت ليومين متتالين.
وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 80 سنتا بما يعادل 0.98% ليصل الى 82.34 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 80 سنتا او ما يعادل 1.06% ليصل الى 76.59 دولارا.
وشهدت اسعار النفط العالمية انخفاضا اليوم الاربعاء مع ارتفاع مخزونات الخام الامريكي، بعد تحقيقها مكاسب كبيرة خلال الاسبوع الماضي.