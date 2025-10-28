خام البصرة يحقق مكاسب وسط انخفاض أسعار النفط عالمياً

2025-10-28T05:46:23+00:00

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الثلاثاء، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 98 سنتا بما يعادل 1.51%‎‎ ليصل الى 65.68 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.68 دولار بما يعادل 2.55% ‎ليصل 67.53 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط مواصلة الانخفاضات من الجلستين السابقتين، حيث طغت الضغوط الناجمة عن خطط أوبك لزيادة الإنتاج على التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين.

