خام البصرة يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مع تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب للشهر الرابع ايضا على التوالي .

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.46 دولار ليصل الى 86.83 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.36 دولارات بما يعادل 4.03%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.46 دولار، ليصل الى 89.78 دولارا، وسجل ايضا مكاسب أسبوعية بلغت 3.48 دولارات او ما يعادل 4.03% .

وواصلت أسعار النفط العالمي مكاسبها أمس الجمعة واتجهت لتحقيق مكسب أسبوعي الرابع، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، والمخاوف بشأن تشديد العرض، والتفاؤل بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.