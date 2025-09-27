خام البصرة يحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

شفق نيوز - بغداد

حقق خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي عند الإغلاق.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 15 سنتا ليصل الى 68.24 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.91 دولار بما يعادل 2.88%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 15 سنتا ليصل إلى 69.78 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.9 دولار او 2.8 %.

وارتفعت أسعار النفط مدعومة بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا، والتي دفعت موسكو إلى تقييد صادرات الوقود والاقتراب من خفض إنتاج الخام.

وحققت عقود الخامين برنت والامريكي مكاسب تجاوزت 4% هذا الأسبوع، في أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي.