خام البصرة يحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

شفق نيوز/ سجل خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 41 سنتا ليصل الى 71.33 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.29 دولار بما يعادل 1.84%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 41 سنتاً ليصل الى 74.38 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.29 دولار او ما يعادل 1.76 %‎.

وسجل خاما برنت، والامريكي بنهاية الأسبوع مكاسب اسبوعية ايضا للأسبوع الثالث، في ظل توقعات بنقص المعروض العالمي، بعد أن وضعت الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على تجارة النفط الفنزويلي والإيراني.