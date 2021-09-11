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خام البصرة يحقق مكاسب طفيفة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-11T06:12:20+0000
خام البصرة يحقق مكاسب طفيفة

شفق نيوز/ حققت أسعار النفط مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض التعافي في الطلب من الجائحة ليربح خام البصرة 51 سنتا أو ما يعادل نسبته 0.7% في اسبوع.

وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة 1.50 دولار وبنسبة تغيير بلغ 2.09% ليصل الى 73.23 دولاراً، ليحقق أرباحا بلغت 51 سنتا أو ما يعادل نسبته 0.7% في اسبوع.

وارتفع خام برنت في آخر جلسة له بنسبة 2.06% ليصل الى 72.92 دولارا وليسجل ارباحا بلغت 31 سنتا او ما يعادل نسبة 0.43% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بنسبة 2.32% ليصل الى 69.72 دولاراً للبرميل ليسجل ارباحا بلغت 43 سنتا او ما يعادل نسبته 0.62%.

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