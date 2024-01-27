خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب اسبوعية، مع تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب للأسبوع الرابع تواليا.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.45 سنتا ليصل الى 77.61 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4.3 دولارات بما يعادل 5.87%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.45 ليصل الى 80.84 دولارا، وسجل ايضا مكاسب اسبوعية بلغت 4.83 دولارات او ما يعادل 6.35% .

وتكبدت أسعار النفط العالمي تراجعا، الجمعة، لكنها تتجه لإغلاق الأسبوع على ارتفاع قوي، حيث حقق الخامان مكاسب أسبوعية أكثر من ستة بالمئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول.