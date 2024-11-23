خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ سجل خام البصرة بنوعيه "الثقيل" و"المتوسط" مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، في ظل تحقيق النفط العالمي أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر سبتمبر/أيلول، بزيادة تجاوزت 5%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول يوم أمس الجمعة على ارتفاع قدره 1.6 دولار ليصل إلى 69.29 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 3.37 دولارات، ما يعادل 3.95%.

في المقابل، سجل خام البصرة المتوسط ارتفاعاً مماثلاً في آخر جلسة، حيث ارتفع بمقدار 1.6 دولار ليصل إلى 72.44 دولاراً للبرميل، بمكاسب أسبوعية بلغت 3.37 دولاراً أو ما يعادل 3.77%.

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية بفعل تصاعد حدة الحرب في أوكرانيا وتحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطر اندلاع صراع عالمي.

خام برنت سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 5.8%، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بنسبة 6.4%.