خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية كبيرة تتجاوز 10 دولارات

شفق نيوز- البصرة

حقق خاما البصرة الثقيل والمتوسط مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 17%، على الرغم من الضغوط التي شهدتها أسواق النفط العالمية، والتي دفعت أسعار الخام القياسية إلى تسجيل خسائر أسبوعية ملحوظة.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول ارتفاعاً بمقدار 1.76 دولار ليغلق عند 61.05 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنسبة 2.97% على أساس يومي، فيما بلغت مكاسبه الأسبوعية 10.57 دولارات، أي ما يعادل 17.3% مقارنة ببداية الأسبوع.

كما ارتفع خام البصرة المتوسط بمقدار 1.76 دولار ليصل إلى 63.15 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب يومية بنسبة 2.87%، فيما بلغت مكاسبه الأسبوعية 10.57 دولارات، بما يعادل 20.1%.

وفي المقابل، أنهت أسعار النفط العالمية الأسبوع على انخفاض، إذ تراجع خام برنت إلى 71.96 دولاراً للبرميل بخسارة بلغت 3.30 دولارات أو 4.38%، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 69.12 دولاراً للبرميل، منخفضاً 2.77 دولار أو 3.85%.

وجاءت هذه التراجعات في الأسواق العالمية رغم الارتفاعات التي سجلتها أسعار النفط في الجلسة السابقة، ليختتم الأسبوع بأداء سلبي لمعظم الخامات القياسية، في حين حافظ خاما البصرة على مكاسبهما الأسبوعية القوية.