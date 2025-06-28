خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية كبيرة

شفق نيوز - البصرة

سجل خاما البصرة مكاسب أسبوعية كبيرة، مدفوعين بارتفاع أسعار النفط عالمياً، على الرغم من الخسائر التي لحقت بالخامين القياسيين برنت والأميركي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 11 سنتاً، ليصل إلى 65.53 دولاراً، مسجلاً مكاسب أسبوعية بقيمة 6.63 دولارات، بما يعادل 9.19%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع مماثل بلغ 11 سنتاً، ليصل إلى 68.53 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 6.58 دولارات أو ما يعادل 8.76%.

وعالمياً، سجل الخامان القياسيان، برنت والخام الأميركي، خسائر أسبوعية قاربت 12%، وسط أجواء من الترقب الحذر في الأسواق.