خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجع أسعار النفط حول العالم

شفق نيوز- البصرة

حقق خاما البصرة الثقيل والمتوسط مكاسب أسبوعية قوية، رغم تراجع أسعار النفط العالمية في ختام تداولات الأسبوع بعد موجة صعود استمرت خلال معظم الجلسات.

وارتفع خام البصرة الثقيل عند الإغلاق بمقدار 1.47 دولار للبرميل، بما يعادل 2.28%، ليصل إلى 65.82 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 10.93 دولارات، أو ما نسبته 16.61% مقارنة ببداية الأسبوع.

كما صعد خام البصرة المتوسط بمقدار 1.47 دولار للبرميل، بنسبة 2.21%، ليغلق عند 68.12 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 10.93 دولارات، أي ما يعادل 16.05% قياساً ببداية الأسبوع.

وجاءت هذه المكاسب بدعم من الارتفاعات التي شهدتها أسواق النفط العالمية خلال معظم أيام الأسبوع، قبل أن تتعرض الأسعار لضغوط في جلسة الإغلاق.

وفي الأسواق العالمية، تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 89.24 دولاراً للبرميل، منخفضاً 2.95 دولار أو بنسبة 3.20%، فيما هبط خام برنت إلى 96.55 دولاراً للبرميل، بخسارة بلغت 4.14 دولارات، تعادل 4.11%.