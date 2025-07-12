خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد

سجل خاما البصرة مكاسب أسبوعية مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، على الرغم من تراجعهما في جلسة الإغلاق الأخيرة يوم أمس الجمعة.

وأغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بمقدار 1.29 دولار ليصل إلى 67.29 دولاراً للبرميل، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.18 دولار، أي ما يعادل 1.78%.

كما تراجع خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له بمقدار 1.29 دولار، ليغلق عند 69.11 دولاراً للبرميل، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.28 دولار، أو ما يعادل 1.85%.

وعالمياً، سجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 2.5% خلال الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تحقيق مكاسب بنحو 1.6% مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.