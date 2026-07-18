خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية بدعم ارتفاع النفط

شفق نيوز- البصرة

حقق خاما البصرة الثقيل والمتوسط مكاسب أسبوعية، رغم تراجعهما في آخر جلسة تداول، مستفيدين من الأداء الإيجابي لأسعار النفط العالمية خلال معظم أيام الأسبوع.

وانخفض خام البصرة الثقيل في ختام تداولات الأسبوع بمقدار 1.94 دولار للبرميل، بما يعادل 3.41%، ليغلق عند 54.89 دولاراً للبرميل، إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 6.62 دولارات، بنسبة 12.06% مقارنة ببداية الأسبوع.

كما تراجع خام البصرة المتوسط بمقدار 1.94 دولار للبرميل، أو بنسبة 2.78%، ليغلق عند 57.19 دولاراً للبرميل، لكنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بلغ 7.42 دولارات للبرميل، ما يمثل مكاسب بنسبة 12.84% قياساً ببداية الأسبوع.

وجاءت مكاسب الخامين العراقيين بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 82.10 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 3.15 دولارات أو بنسبة 3.99%، فيما ارتفع خام برنت إلى 87.68 دولاراً للبرميل بزيادة 3.45 دولارات، ما يعادل 4.10%.