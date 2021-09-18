خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ حقق سعر خام البصرة ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بعد توقف 30% من إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نتيجة إعصار ايدا مما زاد الطلب على النفط ليربح خام البصرة 1.24 دولار في أسبوع.

ورغم انخفاض خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 30 سنتا ليصل الى 74.47 دولاراً، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.24 دولار او ما يعادل نسبة 1.69% .

وانخفض خام برنت في اخر جلسة له بنسبة 0.44% ليصل الى 72.92 دولارا الا انه ايضا حقق ارباحا بلغت 2.42 دولار او ما يعادل نسبة 3.32% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض ايضا بنسبة 0.88% ليصل الى 71.97 دولاراً للبرميل ليسجل ارباحا اسبوعية بلغت 2.25 او ما يعادل نسبتها 3.23%.