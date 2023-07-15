خام البصرة يحقق مكاسب ثلاثية أسبوعية

شفق نيوز/ حقق خام البصرة على مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن قلّصت السعودية وروسيا الإمدادات.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 1.4 دولار ليصل الى 78.04 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 4.27 دولارات بما يعادل 5.79%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 1.4 دولار ليصل الى 81.09 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 5.92 دولارات او ما يعادل 7.88%".

اما خام برنت فقد اغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بمقدار 1.49 دولار ليصل الى 79.87 دولارا، الا انه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 1٫4 دولار او ما يعادل 1٫78%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في اخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 1٫47 دولار ليصل الى 73.86 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1٫56 دولار او ما يعادل 2٫11% .

أعلنت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، هذا الشهر زيادة تخفيضات الإنتاج النفط المعمول بها منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي مما يقدم مزيدًا من الدعم لأسعار الخام.