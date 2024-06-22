خام البصرة يحقق مكاسب بأكثر من 3‎%‎ في أسبوع

شفق نيوز/ سجل خام البصرة مكاسب خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 3‎%‎، مع تسجيل النفط العالمي مكاسب أسبوعية قوية للخامين برنت وغرب تكساس الوسيط.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 49 سنتا ليصل الى 82.71 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.27 دولارات بما يعادل 3.23%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على ارتفاع بلغ 49 سنتا ليصل الى 85.56 دولارا، وسجل ايضا مكاسب اسبوعية بلغت 3.27 دولارا او ما يعادل 3.30% .

وتراجعت أسعار النفط العالمي بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية قوية للخامين برنت وغرب تكساس الوسيط.

وسجل خام البرنت مكاسب أسبوعية بنسبة 3.1%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنسبة 3.4%،