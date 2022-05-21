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خام البصرة يحقق مكاسب اسبوعية كبيرة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-21T06:10:44+0000
خام البصرة يحقق مكاسب اسبوعية كبيرة

شفق نيوز/ اغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب اسبوعية، فيما حقق خام البصرة على مكاسب كبيرة بعد ارتفاعها في اخر جلسة لها الجمعة.

واغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار 0.40 سنتاً ليصل الى 101.30 دولار، وحقق مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت 4.87 دولارات، ما يعادل 5.05%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع بمقدار 0.51 سنتاً ليصل الى 112.55 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت دولاراً واحداً بما يعادل 0.9 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 1.02 دولارا ليصل الى 113.23 دولار للبرميل وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.74 دولار او ما يعادل 2.48% .

وكانت أسعار النفط متقلبة، مدعومة بالمخاوف من أن حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على النفط الروسي قد يشح الإمدادات، لكن تحت ضغط المخاوف من أن ضعف الاقتصاد العالمي.

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