"خام البصرة" يحصي خسائره في اسبوع

"خام البصرة" يحصي خسائره في اسبوع
2024-02-03T05:35:44+00:00

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر اسبوعية مع تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر اسبوعية بعد مكاسب متتالية  لمدة 4 اسابيع.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.42سنتا ليصل الى 74.55  دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 3.6 دولارا بما يعادل 3.94%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 1.42 ليصل الى 77.55دولارا، وسجل ايضا خسائر اسبوعية بلغت 3.29 دولارات او ما يعادل 4.7%.

وانخفضت أسعار النفط  العالمي بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة مسجلة خسائر أسبوعية بلغت 7% بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يضعف الطلب على الخام.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon