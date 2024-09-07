خام البصرة يتكبد خسائر أسبوعية كبيرة

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر أسبوعية كبيرة مع تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر أسبوعية حادة.‎

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 40 سنتا ليصل الى 68.76 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 6.10 دولارات بما يعادل 7.90‎%‎ ‎.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 40 سنتا ليصل الى 71.76 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 6.10 دولارات أو ما يعادل 7.60%‎.

وسجلت اسعار النفط العالمي خسائر الممتدة منذ 4 جلسات متتالية، وسط ترقب لموقف أوبك+.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائر أسبوعية بنسبة 7.9%، كما سجل خام البرنت خسائر أسبوعية حادة تجاوزت 7.6%.