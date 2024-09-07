خام البصرة يتكبد خسائر أسبوعية كبيرة
شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر أسبوعية كبيرة مع تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر أسبوعية حادة.
وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 40 سنتا ليصل الى 68.76 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 6.10 دولارات بما يعادل 7.90% .
فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 40 سنتا ليصل الى 71.76 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 6.10 دولارات أو ما يعادل 7.60%.
وسجلت اسعار النفط العالمي خسائر الممتدة منذ 4 جلسات متتالية، وسط ترقب لموقف أوبك+.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائر أسبوعية بنسبة 7.9%، كما سجل خام البرنت خسائر أسبوعية حادة تجاوزت 7.6%.