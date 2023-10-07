خام البصرة يتكبد خسائر أسبوعية كبيرة بأكثر 11 %

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر أسبوعية كبيرة بعد أن شهدت الأسعار انخفاضا خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.60 دولار ليصل الى 80.79 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 10.92 دولارات، بما يعادل 11.91%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 1.60 دولار ليصل إلى 94.66 دولاراً، وسجل ايضا خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 10.82 دولارات أو ما يعادل 11.43%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 51 سنتا ليصل الى 84.58 دولاراً، إلا أنه سجل خسائر اسبوعية بلغت 9.35 دولارات أو ما يعادل 9.95%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع أيضا بمقدار 48 سنتا ليصل الى دولار للبرميل، وسجل خسائر اسبوعية بلغت 7.89 سنتات أو ما يعادل 8.79% .

وانخفضت أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وكبح الطلب على الوقود في ظل استمرار ارتفاع معدل الفائدة.