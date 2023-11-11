خام البصرة يتكبد خسائر أسبوعية كبيرة

شفق نيوز/ تكبد خام البصرة خسائر اسبوعية كبيرة بعد ان شهدت أسعار النفط تراجعا خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 0.41 دولار ليصل الى 78.73 دولارا، إلا أنه تكبد خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 5.01 دولارات بما يعادل 4.23%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 0.41 دولار ليصل الى 86.11 دولارا، وسجل أيضا خسائر كبيرة أسبوعية بلغت 4.63 دولارات أو ما يعادل 5.38%".

وسجلت اسعار النفط عالميا خسائر الأسبوعية الثالثة على التوالي وسط انحسار المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط، وقد سجل انخفاضا أسبوعيا قدره 4%.