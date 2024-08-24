خام البصرة يتكبد خسائر أسبوعية بسبب قرارات أوبك+
شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر أسبوعية مع تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر بأكثر من 2%.
وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 1.8 دولار ليصل الى 72.47 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 3.25 دولارات بما يعادل 4.8%
فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.8 دولار ليصل الى 75.47 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 3.39 دولارات أو ما يعادل 3.92%.
وسجل خام البرنت خسائر أسبوعية بنسبة 1.2% ، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر اسبوعية بنسبة 2.1%.
وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير/كانون الثاني هذا الأسبوع، بعد أن خفّضت الحكومة الأميركية بصورة حادة تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب العمل في البلاد هذا العام حتى مارس/آذار المقبل .