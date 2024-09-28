خام البصرة يتكبد خسائر أسبوعية

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر أسبوعية تجاوزت 3%، وذلك بالتزامن مع تسجيل أسعار النفط العالمية أيضًا لخسائر أسبوعية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على ارتفاع قدره 4 سنتات، ليصل إلى 66.82 دولارًا، حيث سجل خسائر أسبوعية بلغت 3.43 دولارات، ما يعادل 3.70%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له أيضًا على ارتفاع قدره 4 سنتات، ليصل إلى 69.82 دولارًا، مسجلاً خسائر أسبوعية بلغت 3.11 دولارات، أو ما يعادل 3.70%.

وسجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية، مع تركيز المستثمرين على توقعات زيادة الإنتاج من ليبيا وتحالف أوبك+، على الرغم من التحفيز الجديد من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وسجل خام برنت خسائر أسبوعية بنسبة 3.3%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر أسبوعية بنسبة 3.9%.