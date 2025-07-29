خام البصرة يتكبد خسائر رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد / اربيل

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الثلاثاء، بالرغم من ارتفاع النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 42 سنتا بما يعادل 62%‎‎ ليصل إلى 67.1 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 42 سنتا بما يعادل 60 % ‎ليصل 70.6 دولارا.

وارتفع النفط بدعم من عدة عوامل أبرزها اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واحتمال تمديد الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين، إلى جانب تصعيد سياسي جديد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه روسيا.

وبلغ سعر خام برنت 70.28 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 66.93 دولار .