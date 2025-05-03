خام البصرة يتكبد خسارة أسبوعية تتجاوز 7%

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسارة أسبوعية كبيرة تجاوزت 7%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.25 دولار ليصل إلى 59.92 دولاراً، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 4.59 دولارات، بما يعادل 7.12%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع أيضاً بلغ 1.25 دولار ليصل إلى 63.07 دولاراً، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 5.39 دولارات، أو ما يعادل 7.87%.

وهبطت أسعار النفط بنسبة 1%، أمس الجمعة، مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر مارس/ آذار، وسط حذر من المتعاملين قبيل اجتماع لتحالف أوبك+ الذي سيقرر فيه سياسة الإنتاج في يونيو/ حزيران، مسجلةً خسائر أسبوعية تجاوزت 8.6%، كما أن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تصل إلى 8%.