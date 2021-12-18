سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خام البصرة يتكبد خسارة أسبوعية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-18T06:49:16+0000
خام البصرة يتكبد خسارة أسبوعية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بعد تزايد حالات الإصابة في متغير "أوميكرون" مما أثار مخاوف من قيود جديدة تضرُ بالطلب على الوقود.

وأغلقت عقود خام البصرة على 73.90 دولاراً بانخفاض بلغ 1.83 دولار أو ما يعادل 1.90% ليحقق خسارة أسبوعية بلغت 1.07 دولار أو ما يعادل نسبة 1.43% .

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل 2% إلى 73.52 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار أو 2.1% إلى 70.86 دولاراً للبرميل.

وتراجع برنت 2.6%على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3%.

ويتضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"أوميكرون" في الدنمارك وجنوب إفريقيا وبريطانيا كل يومين، وفي الولايات المتحدة، دفع الانتشار السريع للمتحور الجديد بعض الشركات إلى وقف خططها لإعادة العاملين إلى أماكن العمل.

related

خام البصرة يرتفع إلى أكثر من 10% في اسبوع

Date: 2021-08-28 05:59:37
خام البصرة يرتفع إلى أكثر من 10% في اسبوع

خام البصرة الخفيف يقفز فوق 77 دولاراً للبرميل

Date: 2021-09-28 08:04:09
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 77 دولاراً للبرميل

خام البصرة يرتفع لأكثر من 5%

Date: 2021-08-24 08:38:39
خام البصرة يرتفع لأكثر من 5%

خام البصرة يسجل أعلى سعر بخامات اوبك

Date: 2021-04-08 06:29:17
خام البصرة يسجل أعلى سعر بخامات اوبك

خام البصرة الخفيف يقفز ويحقق ارباحاً أسبوعية

Date: 2021-10-16 05:59:06
خام البصرة الخفيف يقفز ويحقق ارباحاً أسبوعية

انخفاض أسعار خام البصرة

Date: 2021-09-04 08:14:02
انخفاض أسعار خام البصرة

خام البصرة الخفيف يسجل أعلى الأسعار ضمن أوبك

Date: 2021-05-12 06:54:06
خام البصرة الخفيف يسجل أعلى الأسعار ضمن أوبك

انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Date: 2021-05-19 06:45:44
انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل