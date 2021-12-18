خام البصرة يتكبد خسارة أسبوعية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بعد تزايد حالات الإصابة في متغير "أوميكرون" مما أثار مخاوف من قيود جديدة تضرُ بالطلب على الوقود.

وأغلقت عقود خام البصرة على 73.90 دولاراً بانخفاض بلغ 1.83 دولار أو ما يعادل 1.90% ليحقق خسارة أسبوعية بلغت 1.07 دولار أو ما يعادل نسبة 1.43% .

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل 2% إلى 73.52 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار أو 2.1% إلى 70.86 دولاراً للبرميل.

وتراجع برنت 2.6%على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3%.

ويتضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"أوميكرون" في الدنمارك وجنوب إفريقيا وبريطانيا كل يومين، وفي الولايات المتحدة، دفع الانتشار السريع للمتحور الجديد بعض الشركات إلى وقف خططها لإعادة العاملين إلى أماكن العمل.