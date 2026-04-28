خام البصرة يتفوق سعرياً على نفوط المنطقة مع اضطراب الإمدادات

سجلت أسعار خامي البصرة ارتفاعاً لافتاً، لتصل إلى مستويات متقدمة مقارنة بعدد من الخامات العالمية.

وقد بلغ سعر خام البصرة الثقيل 121.08 دولاراً للبرميل بزيادة قدرها 0.71 دولار، فيما سجل خام البصرة المتوسط 123.18 دولاراً للبرميل بالارتفاع ذاته.

ويأتي هذا الصعود في ظل توترات في الإمدادات العالمية، ولا سيما مع تعطل بعض الممرات البحرية، ما دفع الأسواق إلى البحث عن بدائل مستقرة، الأمر الذي عزز الطلب على النفط العراقي رغم محدودية التصدير.

وبحسب المقارنات، تفوقت أسعار خامي البصرة على عدد من الخامات الإقليمية، حيث بلغ سعر الخام العربي الخفيف السعودي 119.48 دولاراً للبرميل، فيما سجل الخام الكويتي 107.37 دولارات، وخام مربان الإماراتي 103.57 دولارات.