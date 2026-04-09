خام البصرة يتراجع 10 دولارات مع تذبذب أسعار النفط

انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" بأكثر من 8%، الخميس، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط عالميًا وسط توترات بين أميركا وإيران وهشاشة وقف إطلاق النار.

وسجل خام البصرة الثقيل تراجعًا بمقدار 10.96 دولارات، بما يعادل 8.88%، ليصل إلى 112.44 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام البصرة المتوسط بمقدار 10.96 دولارات أيضًا بنسبة 8.73% ليبلغ 114.54 دولارًا للبرميل.

وخلال اليومين الماضيين، سجل خام البصرة الثقيل، ارتفاعا بمقدار 14.96 دولاراً بما يعادل 13.83%، ليصل إلى 123.11 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام البصرة المتوسط أيضاً بمقدار 14.96 دولاراً أيضاً بنسبة 13.57% ليبلغ 125.21 دولاراً للبرميل.

وتواصلت حالة التذبذب في أسعار النفط خلال الأسبوع الحالي مع تصاعد التوترات بين أميركا وإيران، بالتزامن مع اتفاق لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وسط هشاشة وقف إطلاق النار، ما زاد القلق من مخاطر تعطل الإمدادات النفطية مجددًا.

ويعتمد تسعير النفط العراقي على وجهة التصدير، إذ تُسعّر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى متوسط سعر خامي دبي وعُمان عبر جمع السعرين وقسمتهما على اثنين، فيما تُسعّر الشحنات المتجهة إلى أوروبا بالاستناد إلى خام برنت مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق.

أما الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة فتُسعّر اعتمادًا على خام غرب تكساس الوسيط، أيضًا بعلاوة أو خصم وفق معطيات السوق.