خام البصرة يتراجع وسط انخفاض أسعار النفط العالمية

شفق نيوز - بغداد

تراجعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الأربعاء، مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 95 سنتا بما يعادل 1.45%‎‎ ليصل إلى 64.73 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 95 سنتا بما يعادل 1.41% ‎ليصل 66.58 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية عند افتتاحها صباح هذا اليوم قبل ان تنخفض مرة اخرى قليلا يوم الأربعاء، لتواصل تراجعها على مدى ثلاثة أيام، مع تزايد الضغوط على السوق بسبب الشكوك في فعالية العقوبات على روسيا وزيادة محتملة في إنتاج أوبك+.