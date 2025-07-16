خام البصرة يتراجع أكثر من 1% رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد

تراجعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط ، يوم الأربعاء ، بأكثر من 1%.بالرغم من ارتفاع طفيف في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.06 دولار بما يعادل 1.55%‎‎ ليصل الى 67.49 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 1.11 دولار بما يعادل 1.55 % ‎ليصل 70.54 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات باستقرار الطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم وسط تحسن التوقعات الاقتصادية. وبلغ سعر خام برنت 69 دولارا فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 66.62 دولارا.