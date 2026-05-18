خام البصرة يتراجع في نيسان وسط انخفاض سلة أوبك

أظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لشهر أيار/ مايو الحالي، تراجع أسعار خام البصرة العراقي خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بالتزامن مع انخفاض سلة أوبك المرجعية، وسط تحركات متباينة في أسواق النفط العالمية.

وبحسب بيانات التقرير، سجل خام البصرة المتوسط خلال نيسان 2026 نحو 108.39 دولارات للبرميل، مقارنة بـ117.62 دولاراً للبرميل في آذار، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بلغ 9.23 دولارات للبرميل.

ورغم هذا التراجع، ارتفع متوسط سعر خام البصرة منذ بداية عام 2026 إلى 89.12 دولاراً للبرميل، مقابل 74.07 دولاراً للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس تحسناً سنوياً في الأداء السعري للخام العراقي.

وفي السياق ذاته، تراجعت سلة أوبك المرجعية خلال نيسان إلى 108.79 دولارات للبرميل، مقارنة بـ116.36 دولاراً للبرميل في آذار، بانخفاض بلغ 7.57 دولارات للبرميل.

وأشار التقرير إلى أن أسواق النفط العالمية شهدت تحركات متباينة خلال الشهر، إذ دعمت قوة الطلب على خامات الأطلسي وغرب أفريقيا والبحر المتوسط الأسعار في بداية نيسان، قبل أن تتراجع لاحقاً بفعل ضعف الطلب وتراجع هوامش التكرير في أوروبا.

كما أوضح أن خامات الشرق الأوسط تعرضت لضغوط سعرية ملحوظة، وفي مقدمتها خام عُمان المرتبط بسوق دبي، بعد انخفاض علاوته السعرية بشكل حاد، ما يعكس تغيرات في توازنات العرض والطلب العالمية خلال الفترة نفسها.