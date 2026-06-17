خام البصرة يتراجع بأكثر من 3% إلا أنه لا يزال فوق 50 دولاراً للبرميل

شفق نيوز - بغداد

تراجعت أسعار خامي البصرة العراقيين، اليوم الأربعاء، بأكثر من 3%، ليبقى النفط العراقي من بين الأقل سعراً مقارنة بخامات الدول العربية المنتجة للنفط، إذ اقترب خام البصرة الثقيل من حاجز 40 دولاراً للبرميل، في وقت لا تزال فيه أسعار أغلب الخامات العربية فوق مستوى 70 دولاراً.

وبحسب بيانات أسعار النفط، انخفض خام البصرة الثقيل إلى 51.45 دولاراً للبرميل متراجعاً بمقدار 2.05 دولار أو 3.83%، فيما سجل خام البصرة المتوسط 53.55 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 2.05 دولار أو 3.69%.

في المقابل، سجل الخام العربي الخفيف السعودي 85.28 دولاراً للبرميل، فيما بلغ خام التصدير الكويتي 94.84 دولاراً، ووصل خام مربان الإماراتي إلى 71.81 دولاراً، بينما سجل خام قطر البري 75.81 دولاراً للبرميل، ما يظهر الفارق السعري الكبير مع الخام العراقي.

وعالمياً، تراجع خام برنت إلى 78.71 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 75.71 دولاراً للبرميل.