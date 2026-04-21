خام البصرة يتراجع بنسبة 2% ويستقر عند 115 دولاراً وسط ترقب لمفاوضات واشنطن وطهران

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً تجاوز الـ 2%، تماشياً مع تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

ووفقاً لبيانات السوق، فقد خام البصرة الثقيل 2.96 دولاراً من قيمته، ليصل إلى 113.63 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام البصرة المتوسط بنسبة 2.49% ليبلغ 115.73 دولاراً للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط، صباح يوم الثلاثاء، متراجعة عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بأن تجري محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، مما يسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط .

ويعتمد العراق في تسعيرة نفطه الخام على وجهة التصدير، حيث تُسعّر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى متوسط خامي دبي وعُمان، عبر جمع السعرين و قسمة مجموعها على اثنين.

أما الصادرات المتجهة إلى أوروبا، فتُسعّر بالاستناد إلى خام برنت مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق، في حين تُحدد أسعار الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتماداً على خام غرب تكساس الوسيط، أيضاً بعلاوة أو خصم وفقاً لمتغيرات السوق.