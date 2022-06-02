خام البصرة يتراجع بما يقارب من 6 دولارات

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الخميس، بما يقارب من 6 دولارات، ليصل الى 107 دولارات للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 5.97 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 5.28% ليصل الى 117.10 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفضت جميع اسعار خامات منظمة اوبك باستثناء خام جيراسول الانغولي الذي بلغ 120.33 دولارا بارتفاع بلغ 0.11 سنتاً، فيما بلغ خام مربان الاماراتي 115.79 بانخفاض 2.64 دولارا، وبلغ الخام العربي السعودي 113.27 بانخفاض بلغ 6.57 دولارات، وسجل مزيج ايران الثقيل الذي 113.90 بانخفاض 1.10 دولار، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 123.66 دولارا بانخفاض بلغ 1.09 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 124.18 دولارا بانخفاض بلغ 0.54 سنتا.

وانخفضت اسعار النفط اليوم الخميس، مع جني المستثمرين عوائد الارتفاع خلال اليومين الماضيين، في وقت سيجتمع اليوم كبار المنتجين في منظمة اوبك+ لإقرار الزيادة الشهرية للإنتاج.