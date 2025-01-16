خام البصرة يتجاوز 80 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الخميس، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 21 سنتا بما يعادل 0.27% ليصل الى 77.51 دولاراً، فيما ارتفعت أسعار خام المتوسط 21 سنتا بما يعادل 0.26% ليصل الى 80.76 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية الخميس، لليوم الثاني بعد انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية والعقوبات الجديدة على روسيا .

وسجل خام برنت اليوم 82.36 دولار بارتفاع بلغ 27 سنتا او ما يعادل 0.33% وزاد خام تكساس الامريكي 31 سنتا الى 80.35 دولارا.